Gaza, le Idf uccidono due miliziani di Hamas

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – In due diversi attacchi condotti ieri dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, sono stati uccisi due miliziani del gruppo armato islamista Hamas. Lo riferiscono oggi le Idf. Uno dei miliziani uccisi era un comandante di Hamas, Ammar Mahmoud Muhammad al-Sharafi, colpito da un raid aereo israeliano a Gaza City. Sharafi stava promuovendo attacchi contro truppe e civili israeliani e lavorava per ripristinare le capacità di Hamas.

Nel sud della Striscia, è stato ucciso un altro miliziano che aveva partecipato all’assalto del 7 ottobre 2023. L’attacco è avvenuto a Khan Younis e ha ucciso Mohammad al-Najar, identificato dai media palestinesi dopo la sua morte come giornalista. Le Idf affermano che Najar, in qualità di membro dell’ala militare di Hamas, aveva fatto irruzione in Israele il 7 ottobre 2023.

– Foto Ipa Agency –

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