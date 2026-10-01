Alberto II di Monaco “Fantastico accogliere Mattarella nel Principato, con l’Italia legami forti”

IPA88827436 - NO TABLOID - HSH Prince Albert II of Monaco then traveled to Villars-sur-Var, where he was welcomed by the mayor, Mr. Bernard Briquetti. After visiting several local heritage sites linked to the Grimaldi family and the history of the town, such as the Allée des Grimaldi, a remarkable former promenade, HSH the Prince participated in an official ceremony in front of the town hall, during which he greeted the local population.

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliere a Monaco il presidente Mattarella è qualcosa di fantastico, è il primo presidente italiano in visita di stato nel Principato e per noi è un grande orgoglio e assieme la testimonianza della forza dei legami storici tra i nostri due Paesi”. Così in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera di Enrica Roddolo, il principe Alberto II di Monaco. Poi racconta come i legami tra i due Paesi siano antichi sin dall’arrivo nel 1297 alla Rocca da Genova, di Francesco Grimaldi. “Oltre il 60% dei monegaschi ha radici italiane, sono davvero molti gli italiani che chiamano Monaco casa. E la comunità italiana è particolarmente dinamica e piena di talento, una comunità che partecipa molto alla vita del Principato, sostiene le nostre iniziative benefiche, le charities”.

A proposito di italiano, Alberto II svela che i figli gemelli, Jacques e Gabriella, da quest’anno “studiano anche italiano a scuola. Potranno esercitarsi con il presidente Mattarella”. Il principe ha incontrato il presidente Mattarella a giugno a Roma e prima a Milano per i Giochi Milano Cortina e “c’è sempre stato un rapporto molto cordiale, amichevole. E sono sicuro che questa visita permetterà di rafforzare tra i nostri Paesi le relazioni culturali ma anche economiche, sportive e sui temi della sostenibilità. Senza contare che l’Italia oggi, viene dopo la Francia come principale partner commerciale e le imprese italiane sono molto presenti dal lusso alla moda alla finanza allo yachting fino all’architettura”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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