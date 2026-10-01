Alberto II di Monaco “Fantastico accogliere Mattarella nel Principato, con l’Italia legami forti”

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliere a Monaco il presidente Mattarella è qualcosa di fantastico, è il primo presidente italiano in visita di stato nel Principato e per noi è un grande orgoglio e assieme la testimonianza della forza dei legami storici tra i nostri due Paesi”. Così in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera di Enrica Roddolo, il principe Alberto II di Monaco. Poi racconta come i legami tra i due Paesi siano antichi sin dall’arrivo nel 1297 alla Rocca da Genova, di Francesco Grimaldi. “Oltre il 60% dei monegaschi ha radici italiane, sono davvero molti gli italiani che chiamano Monaco casa. E la comunità italiana è particolarmente dinamica e piena di talento, una comunità che partecipa molto alla vita del Principato, sostiene le nostre iniziative benefiche, le charities”.

A proposito di italiano, Alberto II svela che i figli gemelli, Jacques e Gabriella, da quest’anno “studiano anche italiano a scuola. Potranno esercitarsi con il presidente Mattarella”. Il principe ha incontrato il presidente Mattarella a giugno a Roma e prima a Milano per i Giochi Milano Cortina e “c’è sempre stato un rapporto molto cordiale, amichevole. E sono sicuro che questa visita permetterà di rafforzare tra i nostri Paesi le relazioni culturali ma anche economiche, sportive e sui temi della sostenibilità. Senza contare che l’Italia oggi, viene dopo la Francia come principale partner commerciale e le imprese italiane sono molto presenti dal lusso alla moda alla finanza allo yachting fino all’architettura”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).