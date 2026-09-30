ROMA (ITALPRESS) – Il volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un’emergenza, è atterrato all’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Lo riportano i media israeliani. Secondo fonti della sicurezza israeliana, l’episodio che ha portato l’aereo a trasmettere un segnale di “interferenza illecita” e un altro di emergenza generica sarebbe dovuto a un alterco a bordo, probabilmente fra i piloti. Subito dopo le prime ipotesi di un possibile dirottamento del volo, l’Aeronautica militare israeliana ha innalzato il livello di allerta e fatto decollare caccia in risposta a una possibile emergenza, secondo quanto appreso da Walla. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza con i vertici della difesa, secondo quanto riferito dal Jerusalem Post

L’aereo non compariva più sui siti di monitoraggio dei voli. L’aereo, prima dell’atterraggio, era stato avvistato per l’ultima volta sui siti di tracciamento dei voli nei pressi dell’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Sul volo, scrive “Ynet”, c’erano 174 passeggeri tra cui 27 bambini.

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