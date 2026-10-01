ROMA (ITALPRESS) – Nella ultime 24 ore la regione di Kiev è stata oggetto di attacchi russi che hanno provocato il danneggiamento di edifici e il ferimento di alcune persone. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko, su Telegram. “Il nemico continua a terrorizzare la regione di Kiev e ad attaccare obiettivi civili. Nelle ultime 24 ore 6 residenti della regione di Kiev sono rimasti feriti. I medici stanno prestando loro le cure necessarie. A seguito degli attacchi nemici, 42 edifici in 6 distretti della regione sono stati danneggiati”, ha scritto Tkachenko.

– Foto Ipa Agency –

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