Ucraina, 6 feriti e 42 edifici danneggiati negli attacchi sulla regione di Kiev

IPA89097813 - Rescuers work to extinguish a fire at the National Academy of Sciences building, which is engulfed in flames after being hit by a Russian drone, Kyiv, Ukraine, September 28, 2026. One person was killed, and three others were injured in the attack. (Photo by Volodymyr Tarasov/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_sipa.29141/Credit:Ukrinform/SIPA/2609290943

ROMA (ITALPRESS) – Nella ultime 24 ore la regione di Kiev è stata oggetto di attacchi russi che hanno provocato il danneggiamento di edifici e il ferimento di alcune persone. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko, su Telegram. “Il nemico continua a terrorizzare la regione di Kiev e ad attaccare obiettivi civili. Nelle ultime 24 ore 6 residenti della regione di Kiev sono rimasti feriti. I medici stanno prestando loro le cure necessarie. A seguito degli attacchi nemici, 42 edifici in 6 distretti della regione sono stati danneggiati”, ha scritto Tkachenko.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE