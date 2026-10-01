Yemen, le forze armate eseguono 8 operazioni contro rinforzi, armamenti e attrezzature militari delle milizie Houthi

ROMA (ITALPRESS) – Il portavoce ufficiale delle Forze armate yemenite, il colonnello dello Stato maggiore Majed al-Nazili, ha annunciato che le truppe governative hanno portato a termine otto operazioni di precisione contro rinforzi, armamenti e attrezzature militari delle milizie Houthi.

Secondo quanto dichiarato da al-Nazili in un comunicato ripreso da al Arabiya, le operazioni hanno colpito tre batterie di artiglieria sul fronte di al-Waziyah, un sistema di difesa aerea “Jawala” sviluppato da esperti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane a Mokha (già oggetto di precedenti annunci), oltre alla neutralizzazione di comandanti e miliziani Houthi nelle zone di Mansoura e Bab al-Mandab.

Il portavoce ha sottolineato che le azioni rientrano nell’attività di monitoraggio e inseguimento continuo dei movimenti delle milizie Houthi, definite “terroristiche”. Gli scontri tra le Forze armate yemenite e i ribelli houthi proseguono in diverse province del Paese. Le truppe governative continuano a condurre operazioni contro posizioni e spostamenti della milizia, in particolare nelle aree di rilevanza strategica del governatorato di Taiz. L’aviazione yemenita ha inoltre colpito rinforzi e concentrazioni di miliziani houthi nella provincia di Marib.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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