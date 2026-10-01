Vice premier Salvini, i rapporti tra Cina e Italia sono positivi

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Le relazioni tra Italia e Cina sono molto positive e il rapporto bilaterale è “ottimo, costruttivo e dinamico”. Lo ha dichiarato il vice presidente italiano del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Salvini ha rilasciato queste dichiarazioni lunedì durante un’intervista a Xinhua, nel corso del ricevimento organizzato congiuntamente dall’Ambasciata cinese in Italia e dalla Missione permanente della Cina presso le agenzie delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, per celebrare il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese.

Il vice presidente ha dichiarato di avere un giudizio molto positivo sullo stato attuale delle relazioni tra i due Paesi, sottolineando di aver visitato la Cina e di essere rimasto in contatto con molti imprenditori e rappresentanti della comunità cinese in Italia.

“Non vedo l’ora di tornare in Cina”, ha dichiarato Salvini, aggiungendo che, in qualità di ministro responsabile dei lavori pubblici e dei trasporti, ha “tanto da capire e da portare” in Cina.

(ITALPRESS).