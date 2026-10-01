Bin Salman loda la creazione dell’Alleanza difensiva della Mecca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan

RIYAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman, ha lodato la creazione dell’Alleanza difensiva della Mecca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza e stabilità regionale e di coordinare gli sforzi per allontanare la regione dalle conseguenze di tensioni e conflitti.

Nel discorso reale annuale pronunciato all’inaugurazione del terzo anno della nona sessione del Consiglio della Shura, come riporta l’agenzia saudita SPA, bin Salman ha sottolineato le elevate capacità umane e militari del Regno, in grado di contrastare e dissuadere qualsiasi minaccia. Ha espresso orgoglio per le forze armate saudite e ha ribadito che Riyad continua a impegnarsi per ridurre l’escalation e favorire soluzioni diplomatiche, senza alcuna tolleranza rispetto alla difesa della propria sicurezza.

“Non esiteremo a rispondere con fermezza a qualsiasi minaccia o aggressione”. Nel discorso ha espresso una forte condanna delle “continue aggressioni brutali” delle autorità israeliane contro i palestinesi a Gaza, invocando un ruolo più attivo della comunità internazionale e del Consiglio di Sicurezza per un accordo politico permanente. Ha ribadito l’impegno saudita a favore dei diritti del popolo palestinese, inclusa la creazione di uno Stato indipendente secondo le risoluzioni internazionali.

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