Cina: vendite record di elettrodomestici e dispositivi di comunicazione nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Favorite dalla politica cinese di trade-in dei beni di consumo, nel 2025 le vendite nazionali al dettaglio di elettrodomestici e apparecchiature per la comunicazione hanno entrambe superato 1.000 miliardi di yuan (circa 142,84 miliardi di dollari), raggiungendo livelli record l’anno scorso, hanno mostrato martedì i dati ufficiali.

Nel 2025 le vendite al dettaglio di elettrodomestici sono ammontate a quasi 1.170 miliardi di yuan, mentre quelle dei dispositivi di comunicazione hanno sfiorato i 1.010 miliardi di yuan, secondo l’Ufficio nazionale di statistica.

Nel corso dell’anno, attraverso il programma di trade-in sono stati acquistati un totale di 91 milioni di prodotti digitali e oltre 129 milioni di elettrodomestici appartenenti a 12 categorie, secondo i dati del ministero del Commercio. Le vendite al dettaglio di elettrodomestici e dispositivi audio sono aumentate dell’11%, mentre quelle delle apparecchiature per la comunicazione sono cresciute del 20,9%.

L’iniziativa di trade-in ha favorito l’ammodernamento industriale e la transizione verde della Cina. Tra tutti gli elettrodomestici sostituiti lo scorso anno, i prodotti con i più alti livelli di efficienza energetica o idrica hanno rappresentato oltre il 90% delle vendite totali.

Nel 2025 sono stati introdotti oltre 177.800 nuovi tipi di elettrodomestici in 12 categorie, grazie allo sfruttamento di tecnologie avanzate da parte delle aziende, con un aumento del 28,89% su base annua, secondo il ministero.

La politica ha inoltre ottimizzato in modo significativo la struttura dei consumi interni. Gli smartphone di fascia medio-alta hanno rappresentato il 72,5% di tutti i prodotti digitali acquistati tramite il programma lo scorso anno, mentre i telefoni dotati di intelligenza artificiale hanno costituito l’83% di tutte le vendite di cellulari. Il programma ha raggiunto oltre 15 milioni di consumatori di età superiore ai 60 anni, favorendo l'”economia d’argento”.

La Cina ha iniziato ad attuare il programma di trade-in dei beni di consumo nel 2024. Nel 2025 sono state presentate oltre 360 milioni di domande per sussidi inerenti, favorendo le vendite dei prodotti correlati per oltre 2.600 miliardi di yuan e aumentando di 0,6 punti percentuali le vendite annuali al dettaglio dei beni di consumo nel Paese, secondo i dati ufficiali.

