PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, quest’anno la Cina ha registrato uno slancio sostenuto nei settori emergenti e futuri, con circa 1,01 milioni di aziende costituite in questi settori da gennaio a novembre, con un aumento del 9% su base annua.

I settori emergenti – rappresentati dalle tecnologie dell’informazione di nuova generazione, dalla produzione di apparecchiature di fascia alta e dai nuovi materiali – hanno registrato 775.000 nuove imprese, con un incremento del 2,6% su base annua.

Le industrie future, tra cui sanità del futuro, intelligenza del futuro ed energia del futuro, si sono espanse a un ritmo accelerato. Durante il periodo si è registrato un balzo del 35,8% su base annua delle nuove imprese in questi settori, con un totale che ha raggiunto quota 283.000.

Diversi ambiti di frontiera hanno registrato aumenti esponenziali. Il numero di nuove imprese nel campo dell’intelligenza artificiale generativa è aumentato di oltre 29 volte su base annua. Le nuove imprese nel settore della robotica umanoide sono cresciute del 48,9%, affermandosi come un altro importante motore dei settori futuri.

L’amministrazione ha affermato che la crescita dei settori ad alta tecnologia e delle industrie strategiche emergenti sta aiutando le imprese cinesi a orientarsi verso uno sviluppo più avanzato e guidato dall’innovazione, facendo progredire il sistema industriale della Cina verso la fascia medio-alta della catena globale del valore e immettendo nuova vitalità nella crescita di alta qualità.

