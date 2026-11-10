Cina: Urbani Tartufi mira a portare i tartufi nella cucina tradizionale (3)

SCHEGGINO (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni operai di Urbani Tartufi lavorano i tartufi neri a Scheggino, in Umbria, il 27 ottobre 2026. Urbani Tartufi, un’azienda specializzata nella raccolta dei tartufi e nei prodotti a base di tartufo, ha partecipato per la prima volta quest’anno alla China International Import Expo (CIIE). L’azienda si è concentrata sulla promozione dei suoi caratteristici prodotti a base di tartufo fresco per accedere al mercato cinese e sull’esplorazione di un’ulteriore integrazione dei tartufi nella cucina tradizionale cinese, con l’obiettivo di promuovere lo scambio culturale gastronomico.

-Foto Xinhua-

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