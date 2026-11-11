ROMA (ITALPRESS) – Yamaha presenta NMAX E e XENTER E, i due nuovi scooter elettrici pensati per la mobilità urbana e in arrivo con la gamma EV 2027. Il primo porta l’elettrico nella famiglia MAX, il secondo segna il ritorno del marchio nel segmento delle ruote alte. Entrambi condividono una tecnologia a zero emissioni sviluppata per rendere gli spostamenti quotidiani in città più semplici, silenziosi e piacevoli. La novità si inserisce nel Piano ambientale 2050 di Yamaha Motor, che punta ad azzerare le emissioni lungo l’intera catena di approvvigionamento. I nuovi scooter sono progettati per avere un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento fino al riciclo dei materiali. L’esperienza maturata dall’azienda nello sviluppo di veicoli elettrici, unita a una lunga tradizione nella realizzazione di scooter leader di mercato, porta la gamma EV a un livello superiore. Il cuore tecnico è comune. Una batteria di trazione agli ioni di litio da 5 kWh alimenta un propulsore compatto da 5 kW a 3.500 giri/min, con una coppia di 33,3 Nm. Sul XENTER E si tratta del nuovo eAxle, un’unità raffreddata ad aria e montata rigidamente sul telaio, che centralizza le masse e riduce il peso non sospeso. La trasmissione alla ruota posteriore avviene tramite cinghia, per un’erogazione fluida, silenziosa e rilassante. L’autonomia dichiarata in ciclo WMTC1 è di 104 km per l’NMAX E e di 108 km per lo XENTER E, sufficienti per gestire i tragitti quotidiani di andata e ritorno. La batteria a “L” del XENTER E è fissata al centro del telaio, protetta da un involucro robusto e realizzata secondo lo standard IP67, che garantisce protezione da acqua e polvere. Il sistema di gestione BMS ne monitora tensione, corrente e temperatura. Questa disposizione libera spazio sotto la sella, dove trova posto un casco integrale, a seconda di dimensioni e forma, e lascia una pedana ampia, piatta e bassa. Sull’NMAX E il vano sottosella è illuminato.

Il caricabatterie è integrato. Un vano laterale ospita una porta compatibile con le colonnine pubbliche di tipo 2 in corrente alternata, mentre da una presa domestica si può ricaricare con il cavo dedicato. Sul XENTER E il caricatore da 800 W non ha ventole e lavora in modo estremamente silenzioso, così da non disturbare chi vive nelle vicinanze.

Sul piano della guida, i due modelli offrono tre modalità. La “S” garantisce l’accelerazione più rapida, la “T” prestazioni elevate con risposta più fluida, la “E” limita leggermente accelerazione e velocità massima per ottimizzare l’autonomia. Il controllo di trazione aumenta la sicurezza sul bagnato, mentre il sensore di posizione dell’acceleratore (APSG) incrementa progressivamente la resistenza della manopola, per un feedback più preciso. La frenata si affida a dischi da 245 mm con sistema rigenerativo, progettato per ricordare il freno motore dei tradizionali scooter a benzina. Tra le dotazioni c’è anche la retromarcia, che permette di manovrare in spazi ristretti con entrambi i piedi a terra. Il display TFT si collega allo smartphone e, tramite l’app Yamaha Motor On, offre navigazione “turn-by-turn”, stato della batteria, informazioni sul programma di manutenzione e posizione del parcheggio. Sul XENTER E la strumentazione da 5″ ha un layout simmetrico, con modalità giorno e notte e un indicatore di potenza che riflette accelerazione e decelerazione. Completano la dotazione la presa USB-C e la Smart Key per l’accensione.

Il XENTER E interpreta in chiave elettrica il segmento delle ruote alte. Le ruote da 16″, la pedana piatta e il telaio “underbone” leggero garantiscono stabilità e sicurezza in curva anche su ciottoli, binari del tram e asfalto dissestato. Le sospensioni offrono 100 mm di escursione all’anteriore e 97 mm al posteriore, con pneumatici 100/80-16 e 120/80-16. Il forcellone è di tipo motociclistico, possibile perchè l’unità di trasmissione è montata sul telaio. L’interasse è di 1.485 mm, la sella è alta 790 mm e l’ampio angolo di sterzata facilita le svolte nel traffico. Lo scooter è proposto in Platinum Silver e Midnight Black, entrambi con accenti color acqua.

Con il lancio arriva anche YOU Charge, la soluzione Yamaha per la ricarica pubblica. In collaborazione con i principali gestori nazionali, offre una fitta rete di punti di ricarica, abbonamenti flessibili e prezzi competitivi. L’abbonamento si ottiene presso il concessionario Yamaha ufficiale e il pass può essere attivato subito. Il servizio partirà in alcune aree all’inizio del 2027 e sarà esteso nel corso dell’anno ad altri mercati europei.

NMAX E e XENTER E saranno disponibili a partire dalla primavera 2027.

– Foto ufficio stampa Yamaha –

(ITALPRESS)