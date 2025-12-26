Cina: una storica sala del Museo del Palazzo di Pechino riapre dopo dieci anni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Sala della coltivazione mentale (Yangxin dian), presso il Museo del Palazzo in Cina, ha riaperto al pubblico venerdì.

L’edificio storico e i suoi reperti culturali sono stati sottoposti a quasi un decennio di operazioni di conservazione basate sulla ricerca e di restauro sistematico.

Costruita originariamente nel 1537 durante la dinastia Ming (1368-1644), la Sala della coltivazione mentale è stata successivamente usata come residenza e sede delle attività quotidiane di governo da diversi sovrani durante la dinastia Qing (1644-1911).

Secondo Wen Ming, vice direttore del dipartimento di storia dei palazzi del Museo del Palazzo, nella sala sono esposti complessivamente 1.020 reperti.

Ad eccezione dei reperti sensibili alla luce, tutti gli oggetti esposti sono originali, ha precisato Wen.

