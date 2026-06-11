Efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, il 24 giugno un incontro a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Efficienza energetica nelle PMI “opportunità e strumento per le PMI” è il titolo dell’evento che si terrà a Cagliari il 24 giugno 2026 a partire dalle 9: 30 nel Centro servizi CACIP.
L’iniziativa, si inserisce nell’ambito del piano nazionale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI, per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi realizzato da Enea, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
L’evento di Cagliari, in collaborazione con il Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna, costituisce la quinta tappa del Piano e rappresenta un importante momento di confronto tra ENEA, imprese, associazioni di categoria, professionisti e pubbliche amministrazioni del territorio sulle barriere tecniche ed economiche relative all’implementazione di politiche di efficienza energetica.
– foto di repertorio IPA Agency –
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