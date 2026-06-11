PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ieri ha pubblicato un piano triennale per accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale con il settore dell’informazione e delle comunicazioni del Paese, fissando obiettivi per reti più autonome, una più ampia copertura della potenza di calcolo a bassa latenza e un ampliamento delle applicazioni di IA entro il 2028.

Le linee guida di attuazione, che coprono il periodo dal 2026 al 2028, mirano a far sì che le reti di informazione e comunicazione raggiungano entro il 2028 una fase iniziale di intelligenza autonoma di alto livello.

Il documento, inoltre, prevede oltre 30 casi d’uso ad alto valore aggiunto, una serie di applicazioni tipiche e agenti intelligenti specializzati, nonché una copertura di almeno il 75% per quanto riguarda l’accesso alla potenza di calcolo con latenza di un millisecondo nelle aree metropolitane.

Il ministero ha affermato che le tecnologie dell’IA stanno attraversando un periodo di rapida evoluzione e di progressi sempre più rapidi, mentre la profonda integrazione dell’intelligenza artificiale con l’informazione e le comunicazioni rimane complessa e sistemica, a causa delle sfide legate ai principali progressi tecnologici, ai percorsi di integrazione e all’innovazione dei modelli commerciali.

Entro il 2030, la Cina punta a compiere progressi significativi nelle tecnologie di base in aree chiave per l’integrazione dell’IA con le reti di informazione e comunicazione, a migliorare notevolmente le capacità integrate di rilevamento, comunicazione, calcolo e servizi intelligenti, e a creare un ecosistema completo di innovazione collaborativa e industriale.

Il ministero ha definito 17 interventi in quattro aree: il potenziamento intelligente del settore dell’informazione e delle comunicazioni, il rafforzamento delle basi per lo sviluppo dell’IA, la promozione delle applicazioni integrate e il miglioramento della governance del settore.

Esorta inoltre a promuovere ricerche sulle nuove architetture di rete basate sull’IA, i progressi in tecnologie quali la collaborazione tra modelli di grandi e piccole dimensioni, la collaborazione multi-agente e le comunicazioni tra agenti intelligenti, una costruzione più rapida dei principali canali di potenza di calcolo e una miglior pianificazione delle risorse di rete.

(ITALPRESS).