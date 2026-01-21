Cina: UBTECH si espande all’estero grazie ad accordo con Airbus su robot

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo sviluppatore cinese di robot umanoidi UBTECH ha siglato un accordo per fornire robot al colosso europeo dell’aviazione Airbus, che li utilizzerà nei propri impianti di produzione, ha dichiarato mercoledì l’azienda tecnologica con sede a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Airbus ha acquistato il robot umanoide industriale di UBTECH, il Walker S2, nell’ambito di sforzi congiunti volti a esplorare l’applicazione dei robot umanoidi nella produzione dell’aviazione, ha dichiarato UBTECH.

Questo sforzo di cooperazione segue una partnership analoga che UBTECH ha avviato lo scorso anno con il produttore statunitense di semiconduttori Texas Instruments, evidenziando la rapida espansione internazionale dell’azienda cinese, che punta a impiegare i robot umanoidi in diversi settori industriali, tra cui la produzione nei settori di aviazione e automobilistico, l’elettronica di consumo, la logistica intelligente e la produzione di semiconduttori.

UBTECH ha riferito che gli ordini totali per i suoi robot umanoidi hanno raggiunto 1,4 miliardi di yuan (circa 200 milioni di dollari USA) nel 2025, mentre la capacità produttiva dei robot umanoidi industriali dovrebbe superare le 10.000 unità nel 2026.

Oltre al mercato interno, l’azienda ha affermato di stare intensificando gli sforzi per entrare nei mercati manifatturieri esteri, tra cui Europa e Stati Uniti.

UBTECH ha avviato la produzione di massa del suo modello di robot umanoide industriale a grandezza naturale, il Walker S2, nel novembre dello scorso anno. Il robot è alto 1,76 metri ed è in grado di sostituire autonomamente le batterie.

Un rapporto di settore ha rivelato che nel 2025 le aziende cinesi di robotica sono emerse come i maggiori produttori mondiali di robot umanoidi, evidenziando la rapida ascesa del Paese in questo settore manifatturiero emergente.

AgiBot, con sede a Shanghai, lo scorso anno ha raggiunto un volume annuo di spedizioni marittime superiore a 5.100 unità, conquistando il 39% della quota del mercato globale dei robot umanoidi e posizionandosi al primo posto al mondo sia per volumi di spedizione sia per quota di mercato. Seguono Unitree e UBTECH, che hanno registrato rispettivamente volumi di spedizione da 4.200 e 1.000 unità, secondo il rapporto pubblicato da Omdia, società di consulenza tecnologica con sede a Londra.

(ITALPRESS).