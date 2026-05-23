Cina: tutela degli elefanti asiatici nella riserva di Xishuangbanna (2)

XISHUANGBANNA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un ranger dell’area di Mengyang della Riserva naturale nazionale di Xishuangbanna è di turno di sorveglianza presso una torre di osservazione nella Prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, il 19 maggio 2026. Istituita per la prima volta nel 1958, la Riserva naturale nazionale di Xishuangbanna ospita il più grande e intatto ecosistema di foresta pluviale tropicale della Cina. Finora, nella riserva sono state registrate in totale 838 specie di animali selvatici, tra cui 40 specie sotto protezione nazionale di prima classe e 143 sotto protezione nazionale di seconda classe. Sono state inoltre documentate 116 specie vegetali chiave protette a livello statale, di cui 6 sotto protezione nazionale di prima classe e 110 sotto protezione nazionale di seconda classe. Rare specie di fauna e flora selvatiche, tra cui gli elefanti asiatici e la Parashorea chinensis, prosperano qui, formando insieme il ricco e unico paesaggio vivente della foresta pluviale tropicale. Per molti anni, le autorità locali hanno continuato a consolidare la barriera di protezione ecologica, a rafforzare la tutela, il ripristino e il monitoraggio dell’ecosistema della foresta pluviale, e a dedicare grandi sforzi alla protezione di ogni tipo di rara specie selvatica. Le statistiche mostrano che il tasso di copertura forestale della riserva è salito dall’88,9% del 1983 all’attuale 97%, mentre la popolazione selvatica di elefanti asiatici è aumentata da circa 170 esemplari negli anni Ottanta a oltre 300 oggi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).