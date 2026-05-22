Malta penultima in Ue per spesa sanitaria destinata alla prevenzione

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si colloca al penultimo posto tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea per spesa sanitaria destinata alla prevenzione in rapporto al prodotto interno lordo, secondo i nuovi dati pubblicati da Eurostat. Il rapporto sulla spesa per l’assistenza sanitaria preventiva evidenzia come Malta investa significativamente meno in misure di prevenzione sanitaria rispetto a tutti gli altri Paesi dell’Ue, fatta eccezione per la Romania. Per assistenza sanitaria preventiva si intendono tutte quelle iniziative volte a prevenire l’insorgenza di malattie prima che si renda necessario un trattamento medico o il ricovero ospedaliero. Malta figura al secondo posto dal basso nella classifica europea, con una spesa nettamente inferiore alla media dell’Unione. Secondo i dati di Eurostat, nel 2023 Malta ha destinato alla prevenzione sanitaria appena lo 0,08% del proprio Pil, uno dei livelli più bassi in Europa. In confronto, Paesi come la Germania hanno investito il 7%, l’Austria il 7,4% e la Finlandia il 6,4% del proprio Pil in misure di prevenzione sanitaria. I dati mostrano che, mentre diversi Paesi europei stanno aumentando gli investimenti in programmi di screening, vaccinazioni, campagne di prevenzione e controlli sanitari di routine, Malta continua a destinare a questo settore una quota significativamente più ridotta delle proprie risorse.

La prevenzione sanitaria comprende iniziative quali programmi di screening oncologico, campagne di immunizzazione, interventi contro il fumo, monitoraggio delle malattie croniche e altri servizi mirati a individuare precocemente le patologie o a prevenirne del tutto l’insorgenza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).