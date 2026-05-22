Ue e Messico rinnovano il partenariato strategico

CITTÀ DEL MESSICO (ITALPRESS) – L’Unione Europea e il Messico hanno rinnovato a Città del Messico il loro partenariato con la firma dell’Accordo globale modernizzato e dell’Accordo commerciale.

“Questo Vertice segna un nuovo capitolo nel nostro partenariato strategico, caratterizzato da un rinnovato spirito di cooperazione e da una visione condivisa per il futuro – si legge nella dichiarazione congiunta -. In un momento segnato da crescente turbolenza e da profonde trasformazioni, abbiamo scelto di ampliare, approfondire e aggiornare i legami del nostro partenariato strategico, attingendo alla nostra storia, ai nostri valori e al nostro impegno per il multilateralismo e l’ordine internazionale basato sulle regole. Accogliamo con favore la firma dell’Accordo di partenariato strategico politico, economico e di cooperazione tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti Messicani, dall’altra (Accordo globale modernizzato), unitamente all’Accordo commerciale provvisorio tra gli Stati Uniti Messicani e l’Unione Europea. Sulla base di oltre 25 anni di una relazione economica matura, produttiva e profondamente integrata, questa modernizzazione rafforzerà ulteriormente il dialogo politico, la cooperazione e i flussi di commercio, investimenti, scienza, tecnologia e innovazione, sostenendo al contempo le complementarità industriali tra il Messico e l’Unione Europea e rafforzando la sicurezza economica. Contribuirà inoltre allo sviluppo di catene di approvvigionamento più resilienti, sostenibili e ad alto valore aggiunto, intensificando la cooperazione in un’ampia gamma di settori strategici. Sottolineiamo inoltre la nostra ferma determinazione a rafforzare e sviluppare ulteriormente un commercio internazionale aperto, equo e basato su regole, con un’Organizzazione Mondiale del Commercio riformata al suo centro”.

Ue e Messico esprimono “preoccupazione per le crescenti tensioni geopolitiche in diverse regioni del mondo. Riaffermiamo l’importanza e il nostro fermo impegno nei confronti degli scopi, delle norme e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresa la sovranità degli Stati, l’integrità territoriale e l’autodeterminazione. Sottolineiamo l’importanza di risolvere le controversie attraverso mezzi pacifici e la diplomazia”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).