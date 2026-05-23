Cina: Ningxia accelera sviluppo dell’energia fotovoltaica (2)

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 20 maggio 2026, mostra membri del personale di una società locale di fornitura elettrica mentre effettuano un’ispezione di sicurezza in una centrale fotovoltaica presso la Base energetica e chimica di Ningdong, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui. Negli ultimi anni la regione ha sviluppato con vigore basi centralizzate di centrali fotovoltaiche centralizzate, facendo leva sulle risorse locali di territorio e luce solare. Nel primo trimestre del 2026, la nuova capacità fotovoltaica connessa alla rete nel Ningxia ha raggiunto 2,157 milioni di chilowatt, di cui 2,133 milioni provenienti da centrali fotovoltaiche centralizzate.

-Foto Xinhua-

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