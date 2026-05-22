L’Egitto rafforza la cooperazione con la Russia sul commercio del grano

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano dell’Approvvigionamento e del Commercio Interno, Sherif Farouk ha tenuto una serie di incontri a margine del quinto Forum russo del grano, in corso a Sochi, incontrando la United Grain Company (OZK) e l’Unione dei produttori ed esportatori di cereali russi. Secondo quanto riferito dal dicastero egiziano, i colloqui si sono concentrati sulle modalità di conclusione di contratti di fornitura a lungo termine di grano russo, al fine di garantire la stabilità delle catene di approvvigionamento strategiche e rafforzare le scorte nazionali di beni essenziali.

Farouk ha sottolineato la solidità delle relazioni economiche tra Egitto e Russia nel settore della sicurezza alimentare, evidenziando il ruolo della Russia come principale fornitore di grano per l’Egitto e la volontà di sviluppare un hub logistico regionale nei porti egiziani per lo stoccaggio e la distribuzione dei cereali.

Dal canto loro, i rappresentanti della parte russa hanno espresso interesse a rafforzare la cooperazione con il mercato egiziano, considerato uno dei principali importatori mondiali di grano, anche attraverso investimenti congiunti in silos, centri di stoccaggio e infrastrutture logistiche avanzate, scambio di competenze tecnologiche e digitali nel settore cerealicolo. Il ministero ha ribadito che l’iniziativa rientra nella strategia egiziana volta a diversificare le fonti di approvvigionamento e a garantire la sicurezza alimentare nazionale, considerata una priorità strategica per lo Stato.

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