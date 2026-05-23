Cina: istituite nuove basi educative per promuovere i diritti umani

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha recentemente istituito sei basi nazionali di istruzione e formazione sui diritti umani, portando a 20 il numero totale di queste strutture.

Queste basi, le prime delle quali sono state avviate nel 2011, sono pensate per promuovere lo sviluppo della causa dei diritti umani in Cina, rafforzando la ricerca teorica, la formazione del personale, gli scambi e la cooperazione.

La misura rappresenta un passo fondamentale nell’attuazione del Piano d’azione nazionale della Cina per i diritti umani (2021-2025), secondo una circolare emessa dalle autorità cinesi.

Le istituzioni recentemente autorizzate a fungere da basi nazionali di istruzione e formazione sono i centri di ricerca sui diritti umani della Scuola di partito del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Accademia nazionale di governance), dell’Accademia cinese delle scienze sociali, della Minzu University of China, della Zhejiang University, della East China University of Political Science and Law e della Shanghai Jiao Tong University.

(ITALPRESS).