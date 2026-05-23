Ucraina, Zelensky “Colpito un impianto chimico russo a 1.700 chilometri dal confine”

ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina ha colpito un impianto chimico russo nella regione di Perm che si trova molto oltre il confine. Lo annuncia su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Sono grato al Servizio di Sicurezza dell’Ucraina per la distruzione di una delle più importanti imprese militari russe – scrive Zelensky -. Si trova a 1.700 chilometri dal nostro confine, nel Territorio di Perm. La Metafrax Chemicals è una parte importante dell’industria chimica russa. I prodotti dell’azienda riforniscono decine di altre industrie militari russe, tra cui quelle che producono aerei e droni, motori a razzo ed esplosivi. Ora il processo produttivo dell’azienda è stato interrotto”.

-Foto IPA Agency-

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