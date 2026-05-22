Warsh giura alla Casa Bianca, è il nuovo presidente della Fed

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kevin Warsh ha ufficialmente giurato alla Casa Bianca come nuovo presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Succede a Jerome Powell. “Pur essendo consapevole delle sfide che ci attendono, credo che questi anni possano portare una prosperità senza precedenti”, ha detto Warsh, spiegando che guiderà “una Federal Reserve orientata alle riforme”. Dopo il giuramento è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per il quale Warsh “riporterà fiducia nella Federal Reserve”. “Diversamente dai suoi predecessori, Kevin capisce che quando l’economia esplode è una cosa buona. Lasciate che esploda. Vogliamo fermare l’inflazione ma non vogliamo fermare la crescita”, ha aggiunto.

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