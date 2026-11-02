NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti stranieri si cimentano nella raccolta del riso nel villaggio di Ping’an, contea di Longsheng, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il primo novembre 2026. Nelle risaie della zona è iniziata la stagione del raccolto. Quest’anno, la zona ha attirato molti turisti stranieri, venuti per visitarla e per partecipare a diverse attività agricole tipiche del raccolto autunnale.

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