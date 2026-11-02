Libia, l’Onu promette un dialogo inclusivo per le elezioni

ROMA (ITALPRESS) – La rappresentante speciale del Segretario generale dell’ONU per la Libia, Hanna Tetteh, ha promesso di continuare a sostenere un processo politico inclusivo e a guida libica, puntando a elezioni e stabilità. E secondo quanto dichiarato da Tetteh sul proprio account X ufficiale, le Nazioni Unite hanno accolto con favore il sostegno internazionale al rinnovo del mandato, ma comprendono le preoccupazioni per lo stallo politico. L’UNSMIL si impegna a sviluppare approcci di dialogo per unificare le istituzioni, consultando tutte le parti politiche principali. Tetteh ha riconosciuto che i libici hanno atteso a lungo e ha esortato tutti gli attori politici a cooperare per soddisfare le aspettative dei cittadini. Ha infine sottolineato l’urgenza di una volontà politica coraggiosa e di uno spirito di consenso per compiere passi concreti e un vero progresso.

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