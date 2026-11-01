ROMA (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha detto che “gli Stati Uniti hanno neutralizzato gran parte dell’esercito iraniano”, ma devono ancora “occuparsi di uno o due obiettivi”, mentre Teheran ha minacciato ritorsioni in caso di attacco. Trump, parlando con i giornalisti dalla sua residenza in Florida, ha ribadito che i negoziati con l’Iran per porre fine alla guerra, avviati da Stati Uniti e Israele a febbraio, “stanno andando bene, ma si sa che non sono molto affidabili”. Secondo Trump, gli Stati Uniti non hanno fretta di intraprendere un’azione offensiva: “Abbiamo messo fuori combattimento il loro nucleare. Dobbiamo ancora occuparci di, direi, uno o due siti, ma possiamo farlo in 10 minuti”.

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