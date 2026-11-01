SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS/BGNES) – La Capo di Stato uscente Iliana Yotova ha vinto il ballottaggio per la presidenza della Bulgaria, come riferisce l’agenzia Bgnes.

Ha ottenuto il 57,4% dei voti contro il 39,6% di Andrey Gyurov. Come al primo turno l’affluenza alle urne è stata molto bassa: ha votato poco più del 29% degli aventi diritto.

Yotova è sostenuta dal partito di governo Bulgaria Progressista e dai socialisti, mentre Gyurov è candidato dell’opposizione riformista europeista.

“Non abbiamo mai usato un linguaggio di odio e divisione. Abbiamo parlato di reddito e di pace con i cittadini bulgari e loro hanno compreso il nostro messaggio”, ha detto Yotova che ha rivolto un ringraziamento speciale al Primo Ministro Rumen Radev: “non saremmo mai stati in grado di fare tutto questo senza di lei. Non ha mai vacillato nel suo sostegno nei miei confronti”, ha affermato.

Il primo turno, disputato il 25 ottobre, ha consegnato un vantaggio alla presidente uscente, ma molto più contenuto rispetto alle previsioni della vigilia: Yotova, insieme al candidato vicepresidente Kiril Valchev, ha raccolto il 34,76%, contro il 31,95% di Gyurov e del suo vice Georgi Kandev.

Yotova, 61 anni, è diventata presidente nel gennaio scorso, dopo le dimissioni di Radev, che ha lasciato l’incarico per dedicarsi alla politica parlamentare. Già vicepresidente e parlamentare socialista, sostiene una linea favorevole al dialogo con Mosca e a una soluzione negoziale della guerra in Ucraina, pur ribadendo il sostegno all’integrazione europea della Bulgaria. Gyurov, economista ed ex vicegovernatore della Banca nazionale bulgara, ha guidato il governo ad interim tra febbraio e maggio 2026 ed è sostenuto dalle forze riformiste Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica. La sua proposta punta invece a un più netto allineamento alla politica estera europea e atlantica, al rafforzamento della Nato e al sostegno all’Ucraina.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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