NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista straniera si cimenta nel trasporto del riso raccolto con un bilanciere a spalla nel villaggio di Ping’an, contea di Longsheng, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il primo novembre 2026. Nelle risaie della zona è iniziata la stagione del raccolto. Quest’anno, la zona ha attirato molti turisti stranieri, venuti per visitarla e per partecipare a diverse attività agricole tipiche del raccolto autunnale.

-Foto Xinhua-

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