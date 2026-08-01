HUANGPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata il 30 luglio 2026, mostra alcuni turisti mentre praticano parapendio insieme ai piloti in una base dedicata nella cittadina di Jiuzhou, nella contea di Huangping, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Durante le vacanze estive, i visitatori si recano nella base per sorvolare le montagne con piloti professionisti godendosi la fresca aria montana.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]