Cina: turismo estivo in camper tra le montagne del Guizhou (1)

BIJIE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una campeggiatrice prepara la cena in un’area di campeggio per RV (veicoli ricreativi) nella città di Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’11 agosto 2026. Negli ultimi anni, la città ha saputo valorizzare il suo suggestivo ambiente naturale e il piacevole clima montano, promuovendo lo sviluppo delle aree di campeggio per RV e incentivando il turismo estivo, attirando viaggiatori in camper da tutta la Cina.

-Foto Xinhua-

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