Trump “Karoline Leavitt lascerà l’incarico di portavoce della Casa Bianca”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico alla fine di agosto per dedicare più tempo ai figli e alla famiglia. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post pubblicato su Truth Social.

Trump ha definito Leavitt “una delle collaboratrici più fidate” e ha sottolineato che comprende e rispetta pienamente la sua decisione. Secondo il presidente, la portavoce continuerà comunque ad avere un ruolo politico di primo piano: diventerà infatti “una delle principali consigliere esterne” e una voce influente all’interno del Partito Repubblicano, in vista delle elezioni di metà mandato.

“Karoline è stata una vera leader alla Casa Bianca e ha svolto un lavoro fenomenale nella lotta per la giustizia, la libertà e l’indipendenza”, ha scritto Trump, ricordando il lavoro svolto da Leavitt al suo fianco dal 2018 e durante la campagna per la rielezione del 2024. Il presidente ha quindi definito Leavitt “una delle migliori addette stampa della Casa Bianca nella storia dell’Ufficio”, concludendo il messaggio con un ringraziamento per il lavoro svolto.

La partenza di Leavitt arriva in una fase politicamente delicata per l’amministrazione Trump, con la Casa Bianca già proiettata verso la campagna per le elezioni di metà mandato e il tentativo dei Repubblicani di consolidare la propria maggioranza al Congresso.

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