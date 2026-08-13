Cina: regolamento promuove sviluppo di alta qualità del cotone nello Xinjiang

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un regolamento introdotto lo scorso mese dalla regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, principale area produttrice di cotone della Cina, rappresenta il primo atto normativo locale del Paese specificamente volto a promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’industria del cotone, ha dichiarato una funzionaria locale.

Il regolamento, entrato in vigore il primo luglio, riveste grande importanza per migliorare la qualità del cotone dello Xinjiang, aumentare i redditi delle persone di tutti i gruppi etnici locali e salvaguardare la sicurezza e la stabilità delle catene industriali del settore tessile del cotone, ha dichiarato martedì Mailiyan Simayi, vice segretaria generale e portavoce del Comitato permanente dell’Assemblea popolare regionale dello Xinjiang, durante un briefing con i media.

Il regolamento è composto da 37 articoli suddivisi in sei capitoli e riguarda il miglioramento della qualità lungo l’intera catena industriale, dalla semina, alla raccolta e all’acquisto fino alla lavorazione, alla vendita e allo stoccaggio delle riserve.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, nel 2025 lo Xinjiang ha prodotto 6,165 milioni di tonnellate di cotone, pari al 92,8% del totale nazionale.

Il settore del cotone dello Xinjiang è già tra i più meccanizzati al mondo, con un tasso complessivo di meccanizzazione della coltivazione e della raccolta superiore al 97%.

(ITALPRESS).