PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone mostra persone in visita a un mercato notturno a Wuzhou, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 2 ottobre 2026. Il mercato culturale e turistico cinese è in pieno fermento durante le vacanze per la Festa nazionale di quest’anno, con un’ampia gamma di proposte, tra cui soggiorni in luoghi panoramici, escursioni autunnali, turismo a tema rivoluzionario, intrattenimento notturno e itinerari culturali dedicati al patrimonio culturale immateriale del Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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