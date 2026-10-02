Volo Flydubai, Netanyahu “Quadro adesso più chiaro, il pilota voleva far schiantare l’aereo. È un estremista islamico”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il pilota omanita del volo Flydubai “ha subito un’estremizzazione islamista” e “intendeva far schiantare l’aereo con tutti i passeggeri a bordo”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, definendolo un “attentatore”. “Con il passare del tempo, il quadro si sta facendo più chiaro. Yaniv e i suoi coraggiosi compagni hanno evitato una catastrofe di proporzioni simili all’11 settembre”, ha aggiunto, riferendosi ai passeggeri che hanno bloccato l’uomo. Netanyahu ha concluso: “Stiamo ora indagando se sia stato mandato da qualcuno, e chiunque lo abbia mandato pagherà un prezzo molto alto”.

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