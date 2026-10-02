Volo Flydubai, Netanyahu “Quadro adesso più chiaro, il pilota voleva far schiantare l’aereo. È un estremista islamico”

IPA86026111 - TEL AVIV, ISRAEL – JUNE 24, 2026: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a keynote address during the annual Local Government Conference in Tel Aviv. The event was attended by senior Israeli government ministers, local authority leaders, and public officials to discuss national and municipal issues. Photo by Tomer Neuberg/ JNA Press. (Photo by Tomer Neuberg/JNA Press via Nexpher Images/Sipa USA)

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il pilota omanita del volo Flydubai “ha subito un’estremizzazione islamista” e “intendeva far schiantare l’aereo con tutti i passeggeri a bordo”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, definendolo un “attentatore”. “Con il passare del tempo, il quadro si sta facendo più chiaro. Yaniv e i suoi coraggiosi compagni hanno evitato una catastrofe di proporzioni simili all’11 settembre”, ha aggiunto, riferendosi ai passeggeri che hanno bloccato l’uomo. Netanyahu ha concluso: “Stiamo ora indagando se sia stato mandato da qualcuno, e chiunque lo abbia mandato pagherà un prezzo molto alto”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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