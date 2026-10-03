Lettonia, cittadini alle urne per le elezioni parlamentari: Kulbergs cerca la riconferma

RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) – Seggi aperti in Lettonia per le elezioni parlamentari che dovranno rinnovare il Parlamento nazionale (Saeima). Circa 1,5 milioni di elettori sono chiamati a pronunciarsi per il rinnovo dei 100 seggi parlamentari. Il voto si tiene dopo che quest’anno a maggio si è dimessa la premier Evika Silina. Le polemiche che avevano portato alle dimissioni riguardavano la mancata intercettazione di droni di provenienza ucraina, entrati nello spazio aereo nazionale. La coalizione di centro-destra che sosteneva Silina era al potere dal 2023.

Il nuovo esecutivo è stato formato da Andris Kulbergs, del partito conservatore Lista Unita, che ha accettato di guidare il Paese con un governo ponte composto da 4 forze politiche, in vista della scadenza naturale del Parlamento a ottobre. Gli ultimi sondaggi vedono in testa Lista Unita con oltre il 14%, seguita da Potere sovrano con il 9,4%. Sono 1.428 i candidati per un totale di 14 liste. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, oltre l’11 per cento degli elettori ha utilizzato la facoltà del voto anticipato senza attendere l’appuntamento odierno.

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(ITALPRESS).