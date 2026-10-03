Drone viola lo spazio aereo della Lituania, allarme rientrato

VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – Le autorità lituane hanno diramato stamane un’allerta, rientrata poco dopo, per un oggetto intercettato nello spazio aereo nazionale. Secondo quanto riferisce l’emittente Lrt, intorno alle 09:50, ora locale, era stato emesso un allarme per una possibile incursione aerea (codice giallo), che indicava che un oggetto potenzialmente pericoloso aveva oltrepassato lo spazio aereo lituano. L’allarme riguardava la contea di Vilnius, nella parte orientale del Paese. L’allarme è stato revocato circa 50 minuti dopo. “Le Forze Armate lituane informano: l’allerta aerea è terminata. Potete lasciare i luoghi sicuri o i rifugi”, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza.

Resta quindi aperta la natura della traccia, senza elementi che consentano finora di attribuirla a un drone o determinarne provenienza e intenzionalità. Nelle ultime settimane Vilnius ha registrato ripetuti allarmi e incursioni, mentre il Paese sta rafforzando le capacità di scoperta dei bersagli a bassa quota. Proprio ieri il ministero della Difesa aveva annunciato la sperimentazione del sistema ucraino Sky Fortress, basato su sensori e intelligenza artificiale per individuare e classificare droni e missili da crociera. Stamattina la risposta militare è stata immediata: caccia della Nato sono decollati nell’ambito del dispositivo di difesa aerea baltico, mentre l’attività dell’aeroporto di Vilnius è stata temporaneamente sospesa. “L’oggetto non è stato identificato”, ha precisato alla radio il direttore del National Crisis Management Centre, riferendo di segnalazioni provenienti da cittadini che avrebbero osservato un velivolo spostarsi oltre Vilnius in direzione di Jonava: “Non possiamo confermarlo, si tratta di segnalazioni degli abitanti”.

– foto IPA Agency –

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