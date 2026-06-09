CANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone passeggiano sulla Nanchuan Old Street lungo la sezione di Cangzhou del Gran Canale a Cangzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 5 giugno 2026. Collegando Pechino, capitale della Cina, e Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il Gran Canale è il corso d’acqua artificiale più lungo del mondo. Il tratto di Cangzhou del Gran Canale, lungo 216 chilometri, attraversa la città. Negli ultimi anni, Cangzhou si è impegnata nella costruzione della cintura culturale del Gran Canale, promuovendo lo sviluppo integrato dei settori della cultura e del turismo.

-Foto Xinhua-

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