CANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 6 giugno 2026, mostra un’esibizione di arti marziali in una sala espositiva dedicata al patrimonio culturale immateriale lungo il Gran Canale cinese, a Cangzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Collegando Pechino, capitale della Cina, e Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il Gran Canale è il corso d’acqua artificiale più lungo del mondo. Il tratto di Cangzhou, lungo 216 chilometri, attraversa la città. Negli ultimi anni, Cangzhou si è impegnata nella costruzione della cintura culturale del Gran Canale, promuovendo lo sviluppo integrato dei settori della cultura e del turismo.

-Foto Xinhua-

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