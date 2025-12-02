Cina: traffico di container del porto di Ningbo-Zhoushan supera i 40 mln di TEU

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il traffico annuale dei container nel porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, martedì ha superato per la prima volta i 40 milioni di TEU (unità equivalenti a venti piedi), segnando un nuovo traguardo per il porto più trafficato al mondo in termini di traffico merci.

Secondo il Zhejiang Seaport Group, il porto di Ningbo-Zhoushan si è classificato al primo posto a livello globale per traffico annuale di merci per 16 anni consecutivi. Nonostante abbia iniziato relativamente tardi nelle operazioni di container, la sua crescita è accelerata in modo significativo: il traffico annuale di container è passato da 10 milioni a 20 milioni di TEU in appena sette anni, poi è aumentato a 30 milioni in soli sei anni, prima di raggiungere 40 milioni in appena quattro anni.

La capacità del porto di servire strategie nazionali, sviluppo regionale e clienti globali è stata costantemente rafforzata, ha affermato il gruppo.

Il porto ha creato una vasta rete marittima, con oltre 300 rotte di trasporto container che collegano più di 600 porti in oltre 200 Paesi e regioni. Attualmente gestisce più di 210 attracchi per navi da 10.000 tonnellate o più, tra cui oltre 135 per imbarcazioni superiori a 50.000 tonnellate – rendendolo uno dei principali porti al mondo per capacità di attracchi in acque profonde di grandi e ultra-grandi dimensioni.

La provincia dello Zhejiang, una potenza economica situata sulla costa orientale della Cina, negli ultimi anni ha varato un piano d’azione per aumentare la competitività e l’influenza globale del suo porto di Ningbo-Zhoushan.

(ITALPRESS).