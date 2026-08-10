Cina: tifone Dolphin porta forti piogge in oltre dieci località (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei veicoli percorrono una strada allagata nel distretto di Jinshan, a Shanghai, nella Cina orientale, il 10 agosto 2026.

Il tifone Dolphin si sta spostando verso l’entroterra dopo aver toccato terra due volte lungo la costa della provincia orientale cinese dello Zhejiang, e dovrebbe portare forti precipitazioni in oltre dieci suddivisioni a livello provinciale, secondo quanto riferito oggi dal Centro meteorologico nazionale cinese.

Questa mattina il centro ha emesso un’allerta blu per tifone, prevedendo forti piogge persistenti fino a mercoledì in diverse regioni, tra cui Zhejiang, Jiangsu, Henan e Hebei. In alcune aree sono probabili piogge torrenziali, temporali e forti venti. Le autorità di diverse località si stanno impegnando al massimo nella prevenzione delle inondazioni e nelle attività di gestione del tifone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)