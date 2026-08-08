Yemen, le forze armate annunciano un’operazione militare contro gli Houthi

ROMA (ITALPRESS) – In una dichiarazione rilasciata alla televisione yemenita, un portavoce delle forze armate ha annunciato un’operazione militare con attacchi lanciati contro le capacità e le forze della milizia terroristica Houthi lungo “diversi assi e lungo la linea di contatto con le nostre forze armate”. Gli attacchi mirano a “proteggere i civili disarmati”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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