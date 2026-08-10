Cina: conto alla rovescia di 100 gg per Riunione di leader economici APEC (1)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 10 agosto 2026, mostra una veduta dello Shenzhen Bay Sports Center, con un pannello che indica il conto alla rovescia di 100 giorni verso la 33esima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Con pannelli a tema, installazioni all’aperto, decorazioni e allestimenti, oggi Shenzhen ha dato il via al conto alla rovescia di 100 giorni in vista dell’evento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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