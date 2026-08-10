Egitto, la campagna “100 giorni di salute” ha erogato quasi 11 milioni di prestazioni sanitarie gratuite

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La campagna egiziana “100 giorni di salute”, giunta alla quarta edizione, ha erogato 10.966.291 prestazioni sanitarie gratuite dal suo avvio, il 1° agosto 2026. La campagna rientra negli sforzi del governo per ampliare l’accesso ai servizi sanitari e migliorarne la qualità in tutto il Paese. Secondo il portavoce del Ministero della Salute egiziano, Hossam Abdel Ghaffar, nell’ottava giornata della campagna sono state erogate 1.612.069 prestazioni, attraverso 13 settori del ministero che operano in modo integrato. La campagna ha inoltre dedicato particolare attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria, raggiungendo 56.758 cittadini attraverso varie attività.

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