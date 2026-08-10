ROMA (ITALPRESS) – Attacchi russi nella notte sulle città di Sumy e Odessa. Secondo quanto riferito da Serhii Kryvosheienko, capo dell’amministrazione militare della città di Sumy, bombe plananti hanno colpito la cittadina contro infrastrutture civili. Almeno cinque le persone rimaste ferite. Al momento non si registrano vittime, ma vengono segnalati danni nel settore residenziale.

Sempre nella notte un altro attacco missilistico con drono è avvenuto a Odessa. Come riferito da Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, sono 14 i feriti. Undici persone sono state ricoverate in ospedale: i medici valutano le condizioni di una di loro come gravi e quelle di altre cinque come moderate. A tutti viene fornita l’assistenza necessaria.

KIEV ESCLUDE UNA PAUSA NEI RAID

Mosca sta trasformando la pressione aerea sull’Ucraina in una campagna sempre più sostenuta dall’espansione dell’apparato produttivo, con una crescente enfasi sulla componente balistica e sui droni di nuova generazione. Nell’intervista concessa a “Rbc-Ucraina”, il vicecapo dell’intelligence militare ucraina, maggior generale Vadym Skibitsky, sostiene che la Russia difficilmente interromperà gli attacchi: “Potranno ridurre il numero di missili diretti contro un singolo obiettivo, ma è improbabile che si prendano una pausa”. Secondo le stime del Gur, a luglio sono stati impiegati 153 missili da crociera e 198 vettori balistici e ipersonici. L’accelerazione segue una progressione ormai evidente: 61 vettori balistici ad aprile, 107 a maggio e 134 a giugno. A sostenerla è un’industria che, secondo Skibitsky, realizza ormai il 110-120% dei programmi mensili. I dati si riflettono nella pressione registrata dalla difesa aerea: il ministero della Difesa ucraino riferisce che nel solo luglio la Russia ha impiegato oltre 9 mila missili e droni d’attacco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).