Cina: conto alla rovescia di 100 gg per Riunione di leader economici APEC (2)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un turista straniero posa per alcune foto con un’installazione a tema nella piazza est della stazione ferroviaria di Shenzhen Nord, a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 10 agosto 2026. Con pannelli a tema, installazioni all’aperto, decorazioni e allestimenti, oggi Shenzhen ha dato il via al conto alla rovescia di 100 giorni in vista dell’evento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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