Cina: tifone Dolphin porta forti piogge in oltre dieci località (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni operai drenano l’acqua da una strada allagata a Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 10 agosto 2026.

Il tifone Dolphin si sta spostando verso l’entroterra dopo aver toccato terra due volte lungo la costa della provincia orientale cinese dello Zhejiang, e dovrebbe portare forti precipitazioni in oltre dieci suddivisioni a livello provinciale, secondo quanto riferito oggi dal Centro meteorologico nazionale cinese.

Questa mattina il centro ha emesso un’allerta blu per tifone, prevedendo forti piogge persistenti fino a mercoledì in diverse regioni, tra cui Zhejiang, Jiangsu, Henan e Hebei. In alcune aree sono probabili piogge torrenziali, temporali e forti venti. Le autorità di diverse località si stanno impegnando al massimo nella prevenzione delle inondazioni e nelle attività di gestione del tifone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)