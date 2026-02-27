Cina: Tianjin ospita polo dei data center (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 26 febbraio 2026, mostra dei serbatoi di raffreddamento per lo stoccaggio in un parco industriale della tecnologia digitale di China Unicom, presso il Gaocun Data Intelligence Innovation Park della nuova città industriale di Pechino-Tianjin, a Tianjin, nella Cina settentrionale. Il sito è una piattaforma strategica per lo sviluppo dell’economia digitale nel distretto di Wuqing, a Tianjin. Le sue capacità di servizi computazionali si mantengono ai vertici della regione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]