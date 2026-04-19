SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni membri dello staff scattano foto in una fiera floreale nel distretto di Huangpu, a Shanghai, nella Cina orientale, il 18 aprile 2026. Lo Shanghai International Flower Show 2026 si è aperto oggi con eventi previsti in due sedi principali, 10 sedi secondarie e diversi spazi espositivi in tutta la città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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