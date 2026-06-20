TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale lavora presso il National Modern TCM Innovation Center a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 18 giugno 2026. Il centro si dedica al miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’industria della medicina tradizionale cinese (MTC). Si concentra su ambiti quali la fornitura di materiali di alta qualità per la MTC, la produzione modernizzata di prodotti legati alla MTC, la trasformazione intelligente delle apparecchiature e l’applicazione orientata al mercato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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