Stop precauzionale per Martini, Lombardi nella gara a squadre di fioretto agli Europei di Antony

ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo la splendida medaglia di bronzo conquistata nella gara individuale, Tommaso Martini non prenderà parte alla prova a squadre di fioretto maschile in programma domani, nell’ultima giornata degli Europei di Antony 2026. A scopo precauzionale, infatti, il fiorettista azzurro è stato costretto al forfait per un problema muscolare. Il Commissario tecnico Simone Vanni, d’intesa con lo staff medico della Nazionale, ha preferito non correre rischi, anche in vista del Campionato del Mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Martini sarà sostituito da Giulio Lombardi, inizialmente designato come riserva. “Sono orgoglioso della medaglia conquistata al mio debutto agli Europei Assoluti e pronto a recuperare dopo questo problema fisico che non mi ha consentito di tirare al massimo la semifinale. Dispiace non poter essere al fianco dei miei compagni, ma sarà a bordo pedana a fare il tifo per loro e faccio un grande in bocca al lupo al mio amico e compagno di squadra Giulio”, ha commentato Tommaso Martini.

Il 23enne fiorettista toscano delle Fiamme Gialle vanta in questa stagione due podi individuali in Coppa del Mondo, ottenuti nelle tappe di Fukuoka e Parigi, e due successi a squadre al Cairo e a Istanbul. Domani farà parte del quartetto azzurro insieme a Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi. Oggi, intanto, nella quinta giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026 il programma delle gare a squadre prosegue con le competizioni – in corso – di fioretto femminile e sciabola maschile.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).